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Президент України оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік

29 березня 2024 року - 19:48

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів. 

Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

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