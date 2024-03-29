Президент України оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.