Президент України: Пам’ятаємо імена перших жертв з Криму, робимо все заради звільнення кожної нашої людини

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян, зокрема кримських політв’язнів.

Під час відкриття форуму Age of Crimea 2020 у Києві Глава держави нагадав, що Україні вже вдалося повернути багатьох наших громадян, серед яких – і кримські політв’язні Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Олег Сенцов. Останній після звільнення подарував Президенту банку, яка була в нього у російській колонії. Тоді Володимир Зеленський та Олег Сенцов домовились заповнювати її бирками звільнених українців.

«Нам вдалося повернути додому 111 громадян. Я оптиміст, але вважаю, що банка наполовину порожня. А тому щодня ми робимо все заради звільнення кожної нашої людини й віримо, що зовсім скоро ця банка буде повністю заповнена», – заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що влада діє заради майбутнього, але не забуває й про наше минуле.

«Пам’ятаємо імена перших жертв з Криму: Решата Аметова, Сергія Кокуріна та Станіслава Карачевського. Викрадених Тимура Шаймарданова та Ервіна Ібрагімова. Журналіста Миколу Семену, який, на щастя, вже в Києві. Правозахисника Сервера Мустафаєва, який, на жаль, все ще в полоні», – зазначив він.