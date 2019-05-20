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Президент України перезапустив Національну раду з питань антикорупційної політики 

26 червня 2019 року - 11:28

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. Про це йдеться в Указі Глави держави «Питання Національної ради з питань антикорупційної політики», який він підписав 25 червня.

До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо. Зокрема, у Раді працюватимуть керівники «Трансперенсі Інтернешнл Україна», Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.

Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, який також є одним з найкращих фахівців із боротьби з корупцією в Україні.

Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією. Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.

«Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення. Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство. На жаль, попередній склад Ради не збирався майже три роки. Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом», – повідомив Руслан Рябошапка.

З повним складом Ради можна ознайомитися тут.

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