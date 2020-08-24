Президент України підписав указ про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч з представниками громадських та міжнародних організацій щодо реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству.

Під час виступу Глава держави підписав Указ «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства».

«Проект указу, який зараз лежить переді мною, спрямований на системну розбудову мережі реагування на насильство. Він втілює базові принципи захисту прав та інтересів постраждалих осіб. Я у вашій присутності хочу підписати цей указ», – сказав Президент.

Він зазначив, що цей документ – результат спільної роботи Офісу Президента України, уряду, громадських організацій та міжнародних експертів.

За словами Володимира Зеленського, в умовах пандемії COVІD-19 за перші шість місяців 2020 року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у попередньому півріччі.

Глава держави акцентував увагу на важливості підвищення рівня довіри людей до служб, покликаних допомагати в таких випадках.

«Людина має бути впевненою, що їй справді допоможуть, а не створять нові проблеми», – наголосив Володимир Зеленський.

Домашнє насильство в Україні вже криміналізовано, але, на переконання Глави держави, потрібно розробити механізми реалізації ухваленого законодавства й створити систему доступних послуг для постраждалих у регіонах України.

Президент зауважив, що питання запобігання та протидії насильству щодо жінок є також одним із індикаторів цілей, визначених указом про Цілі сталого розвитку. А протидія гендерно зумовленому насильству є й елементом «Партнерства Біарріц», до якого приєдналася Україна.

«Отже, цей напрям є частиною внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави, для якої права людини – найвища цінність», – заявив він.

Володимир Зеленський зауважив, що підписаний указ – це базова фундаментальна мапа, і наголосив на особистій відповідальності за її виконання Прем’єр-міністра України, уряду, а також влади на місцях – усіх голів обласних державних адміністрацій, керівників ОТГ, обласних, селищних рад тощо.

Президент також звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля із завданням у найкоротші терміни напрацювати новий проект національної стратегії у сфері прав людини.

Перша леді Олена Зеленська наголосила на важливості підписання указу та подякувала за це Главі держави.

«Це рішучий і дуже важливий крок у боротьбі проти домашнього насильства в Україні», – сказала вона.

Дружина Президента нагадала про важливу подію, яка відбулася нещодавно, – Україна офіційно стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц».

«Відтепер Україна взяла на себе зобов’язання, і ми будемо відповідати за їхнє виконання перед нашими міжнародними партнерами. Зокрема за те, як ми протидіємо побутовому та гендерно зумовленому насильству. Мені здається, що цей указ – один із важливих кроків для досягнення цієї мети», – зазначила Олена Зеленська.

На її переконання, в Україні має з’явитися дієва система реагування на випадки домашнього насильства, зокрема необхідне збільшення кількості притулків для постраждалих від таких злочинів.

«Попереду багато роботи, але я впевнена, що ми продовжимо рухатися разом і все вдасться у тісній співпраці», – сказала перша леді.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який виступав модератором зустрічі, наголосив, що Офіс Глави держави триматиме під контролем виконання підписаного указу.

«Я дуже добре пам’ятаю нашу зустріч у травні, коли ми вперше обговорювали розроблений громадськістю проект указу по суті. Саме з вами ми проговорювали всі пропозиції, відпрацювали це з юристами. Я дуже радий, що у стислі терміни нам вдалося виконати все, що ми обіцяли», – зауважив він.