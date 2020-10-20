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Президент України пообіцяв допомогти з другою чергою ремонту Вербківського навчально-виховного комплексу

22 жовтня 2020 року - 13:12

Президент України пообіцяв допомогти з другою чергою ремонту Вербківського навчально-виховного комплексу

Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс та оглянув відремонтовані приміщення їдальні, актового та спортивного залів. Оновлення комплексу здійснювалося в межах Національної програми «Велике будівництво».

Главі держави показали нову їдальню на 100 місць із харчоблоком та сучасним обладнанням, ресурсну кімнату, актовий зал і спортзал з роздягальнями та душовими кімнатами. Вартість будівельних робіт становила понад 40 млн грн.

«Прекрасна у вас школа. Дякую вам за те, що навчаєте дітей, готуєте їх до майбутнього», – звернувся Володимир Зеленський до колективу освітнього закладу.

Вчителі попросили Президента посприяти виділенню необхідних коштів для другої черги ремонту. Йдеться про капітальний ремонт, утеплення стін, перекриття даху, а також реконструкцію навчальних приміщень для дошкільної та початкової освіти. На це потрібно понад 30 млн грн.

«Давайте нам пропозиції – ми внесемо в програму на 2021 рік. Дійсно хочеться, щоб не було недобудів. Хочеться допомогти всім маленьким дітям. Тому обов'язково допоможемо», – наголосив Глава держави.

Програма «Велике будівництво» на Волині у поточному році включає 12 об’єктів: сім шкіл, три садочки та два об’єкти спортивної інфраструктури на загальну суму 171,66 млн грн. Станом на кінець жовтня два об’єкти вже здані в експлуатацію, ще на семи роботи завершені, триває підготовка до їхнього введення в експлуатацію, на трьох об'єктах ведуться роботи.

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Робоча поїздка Президента України до Волинської області

22 жовтня 2020 року - 12:13
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