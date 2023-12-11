Президент України: Поступитися своїми територіями – це віддати своїх дітей у руки терористів

Україна не готова поступатися своїми територіями в обмін на закінчення війни, бо там живуть українці, з яких знущаються окупанти. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про твердження окремих осіб, що Україна має поступитися певними територіями заради закінчення війни, Глава держави нагадав, що на тимчасово окупованих Росією територіях живуть українські громадяни, зокрема діти, які залишаються українцями.

«Там живуть наші люди, там сім’ї, там діти, і все це – частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей. З них знущаються, їх ґвалтують, їх убивали. Ми це чудово знаємо», – зауважив він.

«І тим голосам, які пропонують віддати наші території… Як віддати своїх людей? Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, їхніх долях, у історіях їхніх, питання в цих сім’ях, їхніх дітях. Віддати території, віддати дітей? Нехай ті голоси – я не знаю, хто про це говорить… У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей у руки терористів? Думаю, що ні», – додав Президент.

Відповідаючи на запитання про те, чи почув Глава держави сьогодні від Президента Джозефа Байдена та Конгресу США бажане щодо підтримки України, Володимир Зеленський зазначив: «Я точно сказав те, що хотів сказати. Я відчуваю підтримку від адміністрації Президента Байдена, я також відчув сьогодні від сенаторів – ми про це говорили. І говорили зі спікером. Усі ці сигнали були. Вони були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми чекатимемо на більший результат».

Президент також констатував: Україна має певну мету й чіткий план, але деталей операцій у 2024 році він не може розповісти публічно.