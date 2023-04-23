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Президент України: Працюємо над звільненням із полону як військових, так і цивільних

24 квітня 2023 року - 16:31

Президент України: Працюємо над звільненням із полону як військових, так і цивільних

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вже звільнено понад 2230 осіб, і Україна постійно працює задля визволення всіх військовослужбовців і цивільних громадян, які досі перебувають у неволі.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, Глава держави зазначив, що з полону звільнено 2238 осіб, із яких 140 – цивільні.

За його словами, Об'єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ функціонує в цілодобовому режимі.

«Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Авжеж катування відбуваються, передусім щодо героїв нашої держави, тих, хто захищав. Ми працюємо постійно й продовжуватимемо це робити», – наголосив Президент.

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