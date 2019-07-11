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Президент України представив нового голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля

2 серпня 2019 року - 13:57

Президент України представив нового голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Івано-Франківщину представив нового голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

«Дуже потужний менеджер. Я чесно заздрю Івано-Франківщині. Обирати голів обласних державних адміністрацій для нас важко в цілому по Україні, бо немає кадрів. А якщо кадри є, то немає грошей на них. Людей, які справді хочуть зробити щось хороше для України за наш невеликий термін, таких політичних волонтерів справді небагато. І це – один з таких людей», – підкреслив Президент та вручив Денису Шмигалю посвідчення голови ОДА.

Зі свого боку новий очільник облдержадміністрації зазначив, що керувати областю – це велика відповідальність, і висловив сподівання на допомогу у втіленні всіх планів. «Серед пріоритетів, безумовно, – розвиток інфраструктури, її відновлення. Одна з головних проблем, яку потрібно вирішити, – відновлення доріг, мостів, адже без цього неможливо говорити ні про туризм, ні про промисловість, ні про інвесторів», – наголосив Денис Шмигаль.

Він також звернув увагу на важливість розв’язання екологічних проблем (стихійні сміттєзвалища, очисні споруди), а також на підтримку бізнесу та реалізацію низки нагальних питань у соціальній сфері, зокрема в освіті та медицині.

Голова ОДА зауважив, що стиль його керівництва буде відкритим.

«Стиль управління європейський, чесний, прозорий, близький до людей. Ключові параметри ефективності нашої роботи – покращення добробуту в нашому краї. Дякую за довіру. Зроблю все, щоб її виправдати», – сказав він.

Довідка. Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Раніше працював на посаді директора Бурштинської ТЕС.

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2 серпня 2019 року - 13:31
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