Президент України представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) новопризначеного голову Олександра Литвиненка.

Глава держави вручив йому службове посвідчення та привітав із призначенням на цю відповідальну посаду. На церемонії представлення також були присутні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою. Глава держави вважає, що Олександр Литвиненко має зберегти навколо себе фахових людей, щоб разом іти до реформування СЗРУ.

«У нас сьогодні одне велике завдання – це захист нашої державності, нашого суверенітету, територіальної цілісності. І кожен повинен це робити прозоро, відкрито, віддаючи свої сили та знання», – сказав Президент.

Олександр Литвиненко подякував Главі держави за довіру та зауважив, що для нього це призначення є великою честю та викликом.

«Переконаний, що у Службі зовнішньої розвідки прекрасні традиції, прекрасний потенціал, дуже потужні фахівці. І я впевнений, що разом з вами ми зможемо зробити все для захисту національних інтересів нашої держави, отримання випереджальної, якісної оперативної інформації про плани й наміри нашого ворога – Російської Федерації, інших держав. Я переконаний, що разом ми виправдаємо довіру Президента, керівництва держави й забезпечимо виконання завдань нашої служби», – наголосив він.

Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. Має декілька вищих освіт. Зокрема, у 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», а також 2013-го – Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія.

Працював на різних посадах у Службі безпеки та Раді національної безпеки і оборони України. Генерал-майор запасу. Із серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України».