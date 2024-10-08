Президент України представив План перемоги Джорджі Мелоні 

У Римі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави представив План перемоги та подякував Джорджі Мелоні й команді італійського уряду за увагу до Плану, його пунктів та української стратегії.

Під час зустрічі докладно обговорили всі аспекти Плану перемоги. Президент також розповів про роботу з усіма іншими партнерами.

«Головне – це посилити позиції України та відносини з нашими найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії», – сказав він.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні домовилися далі працювати на рівні команд, щоб якнайшвидше створити умови для миру.

«Мета нашої підтримки полягає в тому, щоб поставити Україну в найкращі умови для того, щоб вона сіла за стіл переговорів про мир. Мир, як я вже неодноразово говорила, не може означати капітуляцію, як багато хто боягузливо пропонує», – наголосила Голова Ради міністрів Італії.

Серед основних тем переговорів також – підготовка до засідання Європейської ради та рішення щодо російських активів, розвиток глобальної ситуації та найближчі політичні перспективи у країнах-партнерах.

Президент розповів про обстановку на фронті й загальну ситуацію у війні, а також подякував Італії за безпекову допомогу, зокрема за системи ППО. Лідери обговорили підготовку нового пакета підтримки.

«Ми приділили сьогодні особливу увагу економічному пункту нашого Плану перемоги – це те, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, у фокусі переговорів – підготовка Конференції з відновлення України, яку проведуть наступного року в Римі. Джорджа Мелоні оголосила, що вона відбудеться 10–11 липня.

