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Президент України представив План перемоги народним депутатам і українському суспільству

16 жовтня 2024 року - 13:35

Президент України представив План перемоги народним депутатам і українському суспільству

Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив План перемоги народним депутатам та українському суспільству, а також провів зустріч із головами парламентських фракцій.

За словами Глави держави, План перемоги має посилити українські позиції задля справедливого завершення війни. Україна разом із партнерами має примусити державу-агресорку до миру, адже російський диктатор прагне продовжувати війну та ухиляється від чесної дипломатії. Утім жоден ультиматум не матиме сенсу.

«Це гарантують наші воїни, усі наші люди, наша єдність. Єдність України. І єдність наших партнерів. Усе це є основою нашої здатності досягти справедливої мети», – зазначив він.

Два роки тому на саміті G20 Президент України представив Формулу миру – стратегію припинення російської агресії на основі цілей і принципів Статуту ООН. Її підтримали майже сто країн з усіх частин світу. Цьогоріч у червні відбувся вдалий інавгураційний Саміт миру, який довів, що цей переговорний формат може бути успішним для завершення війни.

«План перемоги – це шлях посилення України. Це саме таке посилення України, яке потрібне, щоб не тільки захистити наші позиції, а й щоб прокласти міст – міст до проведення другого Саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні», – наголосив Володимир Зеленський.

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