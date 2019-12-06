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Президент України прибув до Єлисейського палацу для участі в Нормандській зустрічі

9 грудня 2019 року - 15:59

Президент України прибув до Єлисейського палацу для участі в Нормандській зустрічі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі. В офіційній резиденції Президента Франції Глава Української держави матиме низку двосторонніх зустрічей.

Також тут відбудеться зустріч чотирьох лідерів країн – учасниць Нормандського формату: Президента України Володимира Зеленського, Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.

Після завершення саміту буде підготовлено комюніке. Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у спільній прес-конференції з лідерами Франції, Німеччини та Росії, запланованій за результатами зустрічі.

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