Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Німеччини, Швеції та Індонезії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина Мартіна Єгера, Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеція Мартіна Оберга та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індонезія Аріфа Мухаммеда Басалами.

Урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська» в столиці.

Під час зустрічі з Послом Німеччини Мартіном Єгером Володимир Зеленський відзначив важливість усебічної підтримки України з боку ФРН у відсічі російській агресії, що триває. Було високо оцінено реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Німеччини у травні поточного року.

Глава держави наголосив на ролі ФРН у посиленні протиповітряної оборони України, зокрема шляхом надання систем IRIS-T, які виробляють у Німеччині, та Patriot.

Було обговорено ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку ФРН з урахуванням потреб українських захисників на лінії фронту.

Окрему увагу було приділено питанням об’єднання міжнародних зусиль довкола Української формули миру, інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО.

Під час розмови з Послом Індонезії Аріфом Мухаммедом Басаламою Глава держави висловив подяку за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, свідченням чого став візит до нашої країни Президента Індонезії Джоко Відодо у червні 2022 року.

Володимир Зеленський відзначив важливість участі України на запрошення Президента Індонезії в саміті G19 торік у листопаді, де Глава Української держави представив ініційовану ним всеосяжну Формулу миру. Він подякував Індонезії за участь її представника в консультаціях дипломатичних радників щодо реалізації Формули миру в Джидді.

Президент акцентував на необхідності посилення всього комплексу двосторонніх відносин. Володимир Зеленський також зупинився на питанні глобальної продовольчої безпеки, наголосивши на неприпустимості російського шантажу світу голодом, негативні наслідки якого відчуває також Індонезія.

Під час спілкування з Послом Швеції Мартіном Обергом Глава Української держави високо оцінив дієву солідарність цієї країни з Україною.

«Ми надзвичайно вдячні Швеції, вашому суспільству. Ви справді багато допомагаєте Україні. Дякуємо за вже 13-й пакет оборонної допомоги для нашої країни», – наголосив він.

Глава держави також подякував за ухвалення нещодавно урядом Швеції Стратегії щодо співробітництва у сфері відбудови та реформ з Україною на 2023–2027 роки.

Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку з боку Швеції рішення про започаткування вже цього року переговорів про членство України в ЄС і подякував офіційному Стокгольму за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, укладеної у Вільнюсі.