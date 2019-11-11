Президент України привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава Української держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

Володимир Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії.

Джастін Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у Нормандському форматі 9 грудня.

Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки Президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямі.

Володимир Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що має ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн.

Президент України також запросив Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.