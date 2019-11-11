Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

23 листопада 2019 року - 09:36

Президент України привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду Канади

22 листопада 2019 року - 18:53

Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета

22 листопада 2019 року - 15:58

Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Литви

22 листопада 2019 року - 10:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року

21 листопада 2019 року - 14:31

Перейти до всіх галерей

Президент України привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду Канади

22 листопада 2019 року - 18:53

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава Української держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду.

Володимир Зеленський подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії.

Джастін Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у Нормандському форматі 9 грудня.

Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки Президента України в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямі.

Володимир Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що має ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн.

Президент України також запросив Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.

Версія для друку