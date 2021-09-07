Президент України про обстріл автомобіля Сергія Шефіра: Залякати не вийде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на будь-які спроби залякувань з боку тих чи інших груп українська влада реагуватиме справедливо і в межах закону, відстоюючи інтереси громадян.

«Я доволі спокійно ставлюся до будь-яких залякувань, але мені здається, що це перехід на інший рівень відносин тих чи інших груп з владою. Вважаю, що ми обов’язково будемо реагувати тільки на рівні законодавства, абсолютно справедливо і відстоювати інтереси українських громадян, які нам дали ці права змінювати державу», – зазначив Президент у коментарі представникам ЗМІ в Нью-Йорку.

За його словами, слідству ще належить з’ясувати причини нападу, хто був його об’єктом і хто – суб’єктами.

«Слава богу, всі живі. Це найголовніший пріоритетний висновок. Допомагають водію. Залякувань не вийде. Я про це говорив ще на прес-конференції, яка була на два роки мого президентства. Ми вже тоді розуміли це по кількості дзвінків, залякувань, погроз тощо. Залякувань не вийде, якими б вони не були», – наголосив Глава держави.

Президент виключив випадковість події, адже ті, хто скоїв напад на Сергія Шефіра, точно знали шлях, яким прямуватиме його автомобіль.

Володимир Зеленський зазначив, що після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН повернеться в Україну й докладніше вивчить ситуацію.

«Якби я не мав того статусу й тієї довіри, не був би Президентом України, то мій пріоритет був би перебувати поруч із моїм товаришем. Але ми розуміємо, що передусім я – Президент, а вже потім батько, чоловік і син, а потім вже товариш. Такі пріоритети виставило життя. Як Президент я повинен насамперед представляти державу», – сказав він.

Глава держави наголосив, що не має права зривати важливі для України переговори, заплановані в Нью-Йорку на полях 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зокрема, під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Володимир Зеленський обговорюватиме питання євроатлантичної інтеграції, яке є одним з пріоритетних для нашої держави.