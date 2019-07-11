Президент України пропонує посилити люстрацію

Команда Президента України Володимира Зеленського напрацювала законопроект, спрямований на посилення люстрації. Про це Глава держави повідомив у своєму відеозверненні 11 липня. За словами Володимира Зеленського, пропонується люструвати осіб, які у період з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Люстрацію також пропонується поширити на народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

«Нас звинувачують, що ми хочемо скасувати люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємося скасовувати люстрацію, ми пропонуємо її посилити», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що цей законопроект дає лише суспільну оцінку діяльності згаданих осіб, і висловив упевненість, що у майбутньому вони отримають і справедливу юридичну оцінку.

Президент зазначив, що до такого рішення його підштовхнуло побачене за час перебування на посаді.

«Я щодня спілкуюся з чиновниками різних рівнів і розумію: це – безнадійний діагноз. Біло-сині, червоно-білі, помаранчеві, бордові, рожеві – насправді вони всі однієї масті. Їм усім фіолетово!» – переконаний він.

«Думаю, найменше, що можна зробити зараз, – назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою», – додав Президент.