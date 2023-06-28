Президент України пропонує розробити політику героїв щодо українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський пропонує передбачити в майбутній Українській доктрині політику героїв, яка буде спрямована на забезпечення потреб учасників бойових дій і ветеранів війни. Про це Глава держави заявив, представляючи орієнтири доктрини на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

«Українська держава потребує нових принципів вдячності всім, хто боровся на війні за свободу й незалежність України. Безцінний досвід українських воїнів має ефективно використовуватися в процесі гарантування світові реальної безпеки», – наголосив Президент у виступі в сесійній залі парламенту.

Серед складових політики героїв Володимир Зеленський назвав забезпечення запиту держави на воїнів, які хочуть продовжити служити Україні та народу після закінчення війни.

Також має бути розроблена платформа для експорту українських оборонних знань, практик і досвіду, набутого нашими воїнами під час бойових дій.

«Українці та українки зможуть поділитися набутим успішним досвідом ефективного захисту від повномасштабної агресії у миротворчих місіях, зокрема під егідою ООН, тренінгових міжнародних місіях тощо, адже після перемоги ми матимемо ще більше такого важливого й цінного досвіду… Усе це – колосальні можливості для України й для наших героїв», – переконаний Глава держави.

Унікальний бойовий досвід також повинен використовуватися в новій системі військової освіти в Україні, зазначив Президент.

«Українські воїни та всі, хто тренує українських воїнів, мають знати: реальна практика буде основою нової української військової освіти. Держава інтегрує тренувальні програми, які зараз показали свою ефективність, а також реальний бойовий досвід наших солдатів і матросів, сержантів, старшин, офіцерів, наших генералів у систему військової освіти», – сказав він.

Крім того, на переконання Президента, має бути забезпечена повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя країни, зокрема шляхом набуття військовими спорідненої цивільної спеціальності, створення системи підтримки воїнів та їхніх рідних за принципом «рівний із рівним».

«Держава має створити таку систему підтримки воїнів і рідних наших воїнів, яка гарантуватиме їм, що кожну їхню емоцію, кожну їхню потребу буде розуміти людина, яка їм допомагає, бо ця людина пройшла через війну, пройшла через втрати, пройшла через усе те, що потрібно розуміти, щоб бути ефективним в інтеграції ветеранів у суспільне та економічне життя. Воїни – це найбільш ефективні помічники для інших воїнів, рідні наших воїнів – це найбільш ефективні помічники для інших рідних воїнів», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент також висловився за впровадження реального національного стандарту безбарʼєрності для героїв: нові вимоги до містобудування, інфраструктури, публічного простору, транспорту, соціальної та освітньої систем, бізнес-середовища.

«Україна має створити найсильнішу у Європі галузь реабілітації. Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів. Держава сприятиме створенню необхідної кількості робочих місць, щоб не тільки забезпечити реабілітацію для наших людей, а й щоб у нас була змога стати глобальним експортером практик відновлення та інтеграції в повоєнне життя абсолютно для всіх, хто пройшов та постраждав від війни», – сказав Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, Україна має запроваджувати найкращі світові практики та найбільш ефективні політики, щоб українцям та українкам не довелося терпіти біль, стрес і травми війни.

«Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», – додав Президент.

Ветеранів також слід залучати на державну службу в Україні, вони мають бути у складі рад різного рівня, зокрема й у Верховній Раді.

«Брати на роботу ветеранів – це честь для будь-якого бізнесу. Допомагати ветеранам почати власний бізнес – це честь для держави, для кожної громади, для кожної бізнес-асоціації та для будь-кого, хто знає, що значить – бути на війні. І це має бути не мрією, а реальністю в Україні», – наголосив він і додав, що це повинно стати масштабним національним завданням.

Важливою складовою політики героїв, на думку Глави держави, має стати культура героїв, зокрема меморіалізація війни та досвіду перемоги України.

«Створення пантеону Героїв та Національного військового кладовища. Створення Національного музею російсько-української війни та системи локальних музеїв, які вшанують памʼять про війну та збережуть досвід перемоги для наступних поколінь українського народу», – зазначив Володимир Зеленський.

Ідеться також про творче осмислення досвіду війни, експорт досвіду нашої перемоги засобами культури, створення офіційної історії війни, визначення національного канону інтерпретації війни з Росією – учасників війни, її ключових подій, етапів, російських злочинів війни та здобутків українського спротиву.

«Нова культурна політика щодо наших героїв різних часів, які боролися за свободу й незалежність України, та перепоховання в Україні всіх тих наших героїв, які поховані за кордоном. Це дуже важливо», – наголосив Глава держави.