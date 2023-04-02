Президент України провів переговори з Прем’єр-міністром Хорватії

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, який відвідує нашу країну з візитом.

На початку зустрічі Глава держави подякував Прем'єр-міністру Хорватії за візит та участь у Бучанському саміті в річницю звільнення Бучі від російського агресора.

«Ми друзі, ми відчуваємо це. Це дуже важливо для наших народів», – сказав Президент і відзначив високий рівень двосторонніх відносин між Україною та Хорватією.

Він окремо наголосив на незмінній позиції уряду Хорватії щодо підтримки України та нашого народу під час спротиву російській агресії.

Володимир Зеленський поінформував Андрея Пленковича про ситуацію на фронті, привернувши увагу до першочергових потреб наших захисників.

Було відзначено важливість вагомої оборонної допомоги, яку Хорватія надає Україні, та акцентовано на необхідності її продовження.

Сторони обговорили питання посилення тиску на Росію, зокрема санкційного.

Окрему увагу було приділено подальшій спільній роботі над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України.

«Для людей дуже важлива справедливість. Українці втратили багато рідних і близьких, своїх знайомих за минулий рік. І дуже важливо дійти до кінця й мати результати правосуддя», – зазначив він.

Володимир Зеленський акцентував на важливості взаємодії в питаннях відновлення та повоєнної відбудови звільнених від агресора регіонів нашої держави.

Відзначивши лідерство Хорватії в гуманітарному розмінуванні, Президент України привітав намір Загреба провести відповідну міжнародну донорську конференцію восени цього року.

Президент України та Прем’єр-міністр Республіки Хорватія обговорили взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський подякував за підтримку Хорватією надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і відзначив особисту роль Андрея Пленковича в цьому процесі.