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Президент України провів першу зустріч із новим Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Кіром Стармером.

Глава держави відзначив незмінність підтримки України з боку нового британського уряду.

«Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!» – сказав Володимир Зеленський.

Президент України і Прем’єр-міністр Великої Британії обговорили практичну реалізацію цього рішення.

Лідери також зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.

Володимир Зеленський відзначив лідерство Великої Британії в коаліції морських спроможностей. Сторони обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великої Британії.

Окремо під час зустрічі приділили увагу результатам Саміту миру та підготовці тематичних конференцій щодо втілення його рішень.

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