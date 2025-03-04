Президент України провів розмови з лідерами Великої Британії, Фінляндії, Хорватії та Греції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Хорватії – Андреєм Пленковичем та Греції – Кіріакосом Міцотакісом, під час яких ішлося про результати саміту лідерів у Лондоні та наступні спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків. Лідери домовилися координувати позиції та робити все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край війні.

Президенти України та Фінляндії узгодили плани на найближчий час і скоординували пріоритетні питання. Після зустрічі в Лондоні триває підготовка плану досягнення гарантованого миру, який має стати спільним успіхом України, США та всієї Європи.

Під час розмови з Андреєм Пленковичем Володимир Зеленський поінформував про деталі саміту в Лондоні та підготовку плану дій, який наблизить Україну до стійкого миру, забезпеченого гарантіями безпеки.

Також про результати зустрічі в Лондоні й підготовку плану Глава держави розповів Кіріакосу Міцотакісу. Відповідний документ буде готовий і представлений усім союзникам найближчим часом. План міститиме бачення всієї Європи, як найшвидше закінчити війну, посилити Україну та напрацювати конкретні гарантії безпеки.

Володимир Зеленський подякував усім лідерам за незмінну підтримку України, зокрема в цей складний час.