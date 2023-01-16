Президент України провів розмову з Федеральним президентом Німеччини 

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеоконференції з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Перемовини відбулися в день 31-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

Глава Української держави відзначив важливість ухвалених на початку цього року керівництвом Німеччини нових оборонних рішень, а також високо оцінив вагому підтримку України з боку ФРН у гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Сьогодні я хотів би подякувати Німеччині за всебічну допомогу українцям. За допомогу, яка зробила нашу армію сильнішою, а також за фінансову підтримку. Окремо хотів би подякувати громадянам Німеччини за прихисток українців у цей важкий період», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України детально поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті.

У контексті підготовки зустрічі міністрів оборони країн-партнерів у форматі «Рамштайн» Володимир Зеленський акцентував на необхідності нарощування оборонної підтримки України з метою створення умов для подальшого звільнення окупованих українських територій.

Окрему увагу сторони приділили обговоренню дипломатичного процесу з реалізації української формули миру. «Покладаємося на лідерську роль Німеччини в імплементації нашої формули миру», – наголосив Глава Української держави.

Лідери рішуче засудили російський ракетний і дроновий терор проти мирного українського населення та руйнування критичної інфраструктури в Україні. У цьому зв’язку Володимир Зеленський відзначив допомогу Німеччини в посиленні протиповітряної оборони нашої країни системою IRIS-T, яка дуже добре показала себе в захисті неба й порятунку людей, а також рішення про надання Україні ЗРК Patriot та бойових машин піхоти Marder.

Президент України відзначив надзвичайну важливість допомоги з боку партнерів для стабілізації роботи української енергосистеми, а також високо оцінив допомогу ФРН по лінії міжрегіональної та міжміської взаємодії: «Наш патронат над українсько-німецькою мережею муніципалітетів дає свої результати. Бачимо це з обсягів взаємодії між містами наших держав».

Володимир Зеленський окремо подякував німецькій стороні за рішення Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Лідери висловили сподівання на якнайшвидше повернення миру на українську землю.

«Ми маємо спільно наближати цей момент. І я думаю, що в нас є всі шанси цього року отримати довгоочікуваний мир і перемогу здорового глузду над агресією», – підсумував Президент України.