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Президент України провів розмову з Президентом Азербайджану

1 липня 2025 року - 17:43

Президент України провів розмову з Президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава держави подякував Президенту Азербайджану за сприяння в евакуації українців з Ірану, гуманітарну допомогу та підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський запевнив у тому, що наша держава також завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану.

Від імені всіх українців Президент висловив солідарність з азербайджанським народом і співчуття у зв’язку із жорстоким затриманням громадян Азербайджану та вбивством братів Сафарових у російському Єкатеринбурзі. Ільхам Алієв поділився деталями, які вже вдалося встановити. Вони вкотре демонструють ненависть, шовінізм і цинізм росіян. Президент Азербайджану подякував за підтримку з боку України та українського народу.

Крім того, обговорили боротьбу українців проти російської агресії, спільні з партнерами кроки для закінчення війни та розвиток двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном в енергетичній сфері. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися доручити командам провести засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва вже цього місяця.

Глава держави запросив Президента Азербайджану приїхати до України з візитом.

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