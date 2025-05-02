Президент України провів розмову з Президентом Еквадору

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Еквадору Даніелем Нобоа.

Володимир Зеленський привітав Даніеля Нобоа з переобранням на посаду та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава Української держави зазначив, що цінує рівень діалогу, на який уже вийшли Україна та Еквадор, і розраховує на подальше зміцнення співпраці, адже вона сприятиме успіху обох народів.

Президент України наголосив, що одним із кроків до зближення між країнами є відкриття Посольства України в Еквадорі. За словами Володимир Зеленського, воно запрацює вже наприкінці цього року.

Даніель Нобоа зазначив, що Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів. Лідери обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим.

Окремо йшлося про співпрацю в межах формату Україна – Латинська Америка.

Даніель Нобоа запросив Володимира Зеленського відвідати Еквадор, зі свого боку Володимир Зеленський запросив Даніеля Нобоа відвідати Україну. Президенти також домовилися про продовження контактів.