Президент України провів розмову з Президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонії Аларом Карісом.

Алар Каріс висловив співчуття у звʼязку з Днем вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Володимир Зеленський подякував за підтримку та солідарність з українцями.

Глава держави окремо відзначив внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України, зокрема рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП країни на оборонні потреби нашої держави, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію українських воїнів. Лідери обговорили масштабування цих напрямів співпраці для ще більшої підтримки українського народу.

Президенти України та Естонії також говорили про українську антикорупційну інфраструктуру, яка повністю функціонує. Володимир Зеленський зазначив, що минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано його законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Алар Каріс висловив підтримку зусиль України в боротьбі з корупцією.

Глава держави запросив Президента Естонії приїхати до України з візитом.