Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Надзвичайно вагома заява Президента Трампа; і це правда – саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну – звернення Президента
Надзвичайно вагома заява Президента Трампа; і це правда – саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну – звернення Президента

28 липня 2025 року - 21:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Надзвичайно вагома заява Президента Трампа; і це правда – саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну – звернення Президента

28 липня 2025 року - 21:17

Президент України провів розмову з Президентом Естонії

28 липня 2025 року - 18:47

Президент: Починаючи від сьогодні, 28 липня, в нас буде важливий день, присвячений пам’яті закатованих Росією українців

28 липня 2025 року - 17:18

Володимир Зеленський поспілкувався з учнями Школи Супергероїв в одній із лікарень на Київщині

28 липня 2025 року - 15:45

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент поспілкувався з учнями Школи Супергероїв
Президент поспілкувався з учнями Школи Супергероїв

28 липня 2025 року - 15:51

Перейти до всіх галерей

Президент України провів розмову з Президентом Естонії

28 липня 2025 року - 18:47

Президент України провів розмову з Президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонії Аларом Карісом.

Алар Каріс висловив співчуття у звʼязку з Днем вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Володимир Зеленський подякував за підтримку та солідарність з українцями.

Глава держави окремо відзначив внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України, зокрема рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП країни на оборонні потреби нашої держави, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію українських воїнів. Лідери обговорили масштабування цих напрямів співпраці для ще більшої підтримки українського народу.

Президенти України та Естонії також говорили про українську антикорупційну інфраструктуру, яка повністю функціонує. Володимир Зеленський зазначив, що минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано його законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Алар Каріс висловив підтримку зусиль України в боротьбі з корупцією.

Глава держави запросив Президента Естонії приїхати до України з візитом.

Версія для друку