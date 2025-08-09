Президент України провів розмову з Президентом Казахстану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Глава держави подякував за підтримку українського народу, незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський наголосив, що у світі мають взяти гору міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу.

Президент України зазначив, що вкрай небезпечними для кожного народу є намагання поділити ту чи іншу незалежну державу. Адже історія не раз демонструвала: якщо таку несправедливість допускають проти однієї держави, на ній це не завершується. Тому для всіх країн світу важливо досягти чесного та тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу.

Глава держави поінформував про дипломатичну роботу з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами і про досягнуті домовленості. Володимир Зеленський зауважив, що напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки, є скоординована позиція Європи: війна РФ проти України має закінчитися якнайшвидше надійним миром.

Президент України наголосив, що Росія продовжує робити все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств і намагається виторгувати кращі позиції на фронті для наступних ударів. Такий деструктив з боку РФ має припинитися.

Глава держави акцентував, що Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання, що стосуються нашої країни, обов’язково мають вирішуватись за участю України, і всі партнери це розуміють.

Володимир Зеленський та Касим-Жомарт Токаєв домовилися підтримувати зв’язок і працювати над зближенням відносин між обома країнами та народами.

Глава держави запросив Президента Казахстану приїхати до України з візитом.