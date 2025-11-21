Президент України провів розмову з віцепрезидентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Під час розмови обговорили багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни. Україна старається зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру.

Глава держави подякував за увагу та готовність працювати разом з Україною та партнерами. Володимир Зеленський і Джей Ді Венс домовилися: Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним. Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента США Дональда Трампа закінчити кровопролиття і сприймає позитивно кожну реалістичну пропозицію.

Сторони домовилися бути на постійному зв’язку, команди готові працювати 24/7.