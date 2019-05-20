Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Співрозмовники обговорили перші заходи у рамках підтримки активного політичного діалогу на високому рівні.

Окрему увагу було приділено розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Володимир Зеленський та Ангела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках Нормандського формату. Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку.

Президент України планує найближчим часом провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.