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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

24 травня 2019 року - 13:38

Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Співрозмовники обговорили перші заходи у рамках підтримки активного політичного діалогу на високому рівні.

Окрему увагу було приділено розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Володимир Зеленський та Ангела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках Нормандського формату. Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку.

Президент України планує найближчим часом провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

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