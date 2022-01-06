Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Основна увага під час розмови була приділена дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію безпекової ситуації навколо України.

Генеральний секретар поінформував Президента про результати нещодавнього засідання Ради НАТО – Росія та перспективи подальших переговорів з російською стороною щодо питань європейської безпеки.

Володимир Зеленський висловив подяку Єнсу Столтенбергу за послідовну позицію Альянсу стосовно підтримки суверенітету й незалежності, а також євроатлантичних прагнень України. Він окремо відзначив принципову позицію НАТО щодо відданості політиці відкритих дверей.

Президент висловив сподівання на посилення практичної підтримки з боку Альянсу та його країн-членів у зміцненні обороноздатності України та спроможностей нашої держави протидіяти сучасним загрозам, зокрема кібератакам.