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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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Президент України провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії

24 липня 2019 року - 20:08

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Глава держави подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ як дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей.

Джузеппе Конте привітав Володимира Зеленського з переконливою перемогою на виборах.

Співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів. Президент переказав запрошення Президенту Італійської Республіки відвідати Україну з візитом.

Також обговорювався нещодавній вирок суду м. Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Глава держави запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом.

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