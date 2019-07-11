Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра Індії.

Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці.

Сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.