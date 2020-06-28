Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Глава держави висловив подяку співрозмовнику та уряду Італії за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах.

«Надане Італією обладнання допоможе нам швидше впоратися з ліквідацією наслідків стихії та відновити постраждалу інфраструктуру Прикарпаття. Дякую за оперативність ухвалення вашого рішення та доставку в Україну гуманітарної допомоги», – зазначив Володимир Зеленський.

Джузеппе Конте натомість подякував Україні за направлення українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італійській Республіці.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Італії з подоланням наслідків пандемії коронавірусу.

Прем’єр-міністр Італійської Республіки побажав якнайшвидшого одужання першій леді Олені Зеленській.

Співрозмовники висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів.

Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв’язків.

Окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході України. Глава держави констатував слабкий прогрес у виконанні домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі, хоча Україна зі свого боку дотримується всіх взятих на себе зобов’язань.

Володимир Зеленський подякував Італійській Республіці за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава держави зазначив, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.

Президент нагадав про запрошення Джузеппе Конте до України, а Прем’єр-міністр Італії висловив сподівання, що цей візит може відбутися до кінця поточного року.