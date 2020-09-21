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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

22 вересня 2020 року - 20:04

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Сторони обговорили можливість координації заходів, яких вживають обидві країни для подолання наслідків, спричинених коронавірусом. Президент України та Прем'єр-міністр Канади висловилися за усунення штучних перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі для підтримки національних економік, послаблених пандемією, а також забезпечення доступу всіх країн до необхідних медичних товарів.

«Мої слова щирої підтримки вашому уряду та всім канадцям у боротьбі з коронавірусом. Глибоко співчуваю рідним і близьким померлих та бажаю якнайшвидшого одужання хворим», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив зацікавленість української сторони у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

«Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене. Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, котрі мандрують до Канади», – зазначив він.

Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на Донбасі та послідовні кроки України щодо мирного врегулювання.

«Досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для мене. Дякую за рішучу підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – сказав Президент України.

Сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації в Білорусі.

Також Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили перебіг реформ в Україні. Прем’єр-міністр Канади назвав мужніми кроки Президента України у напрямку реформування держави та висловив підтримку.

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