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Підтримуючи Україну, світ підтримує захист від війни, бо джерело агресії – поза нашими кордонами – звернення Володимира Зеленського до Федеральних зборів та народу Швейцарської Конфедерації
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Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Белізу

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Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Белізу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Белізу Хуаном Антоніо Брісеньо.

Володимир Зеленський подякував особисто голові уряду Белізу та всьому народу за принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави відзначив послідовну підтримку нашої країни з боку Белізу в ООН, Карибській співдружності, на Кримській платформі та інших міжнародних майданчиках. Президент запросив Беліз взяти участь у реалізації пунктів української формули миру й долучитися до організації Глобального саміту миру.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на необхідності підтримки української ініціативи щодо створення cпеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Він запросив Беліз приєднатися до коаліції зі створення трибуналу.

Співрозмовники обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка.

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