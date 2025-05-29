Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Глава держави подякував за зустріч у Тирані 16 травня, під час якої вдалося обговорити багато важливих питань і щодо спільної безпеки, і щодо двосторонньої співпраці.

Володимир Зеленський запросив Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Президент поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь: буде високий рівень представництва. Глава держави також розповів про те, що під час саміту обговорюватимуть безпеку, зокрема і в Чорному морі, відновлення України після закінчення війни та розвиток співпраці в різних сферах.

Прем’єр-міністр Болгарії подякував за запрошення та підтвердив свою участь у саміті.

