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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії

30 травня 2025 року - 18:26

Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. 

Глава держави подякував за зустріч у Тирані 16 травня, під час якої вдалося обговорити багато важливих питань і щодо спільної безпеки, і щодо двосторонньої співпраці. 

Володимир Зеленський запросив Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Президент поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь: буде високий рівень представництва. Глава держави також розповів про те, що під час саміту обговорюватимуть безпеку, зокрема і в Чорному морі, відновлення України після закінчення війни та розвиток співпраці в різних сферах. 

Прем’єр-міністр Болгарії подякував за запрошення та підтвердив свою участь у саміті.
 

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