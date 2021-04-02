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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США

2 квітня 2021 року - 19:30

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

15 квітня 2021 року - 12:41

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії.

Володимир Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.

Обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.

Окрему увагу приділено актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.

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