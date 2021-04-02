Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії.

Володимир Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.

Обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.

Окрему увагу приділено актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.