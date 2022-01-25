Президент України провів телефонну розмову з Президентом Литовської Республіки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.
Глава Української держави ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.
Він наголосив на важливості збереження єдності країн – членів ЄС та НАТО в цій ситуації.
Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за чітку й послідовну позицію Литви на підтримку України, а також за вагому практичну допомогу для зміцнення обороноздатності нашої держави.
Співрозмовники позитивно відзначили традиційно високу динаміку двостороннього діалогу на всіх рівнях.
Лідери скоординували позиції щодо графіка контактів на найближчу перспективу у межах українсько-литовського стратегічного партнерства.