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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Литовської Республіки

27 січня 2022 року - 12:07

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. 

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

Він наголосив на важливості збереження єдності країн – членів ЄС та НАТО в цій ситуації.

Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за чітку й послідовну позицію Литви на підтримку України, а також за вагому практичну допомогу для зміцнення обороноздатності нашої держави.

Співрозмовники позитивно відзначили традиційно високу динаміку двостороннього діалогу на всіх рівнях.

Лідери скоординували позиції щодо графіка контактів на найближчу перспективу у межах українсько-литовського стратегічного партнерства.

 

 

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