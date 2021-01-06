Президент України провів телефонну розмову з Президентом Португалії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соузою. На початку розмови глави держав привітали один одного з Різдвом Христовим та Новим роком. Володимир Зеленський подякував Марселу Ребелу де Соузі за тепле новорічне відеопривітання для України.

Лідери обговорили важливі питання двостороннього порядку денного, насамперед активізацію торговельно-економічної співпраці та продовження діалогу на найвищому рівні.

«Я оптимістично дивлюся на подальше збільшення товарообігу наших держав», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники погодилися на проведення третього засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва, щойно це стане можливим. Також президенти погодилися, що важливими сферами для співпраці України та Португалії є торгівля, енергетика, космічна інфраструктура, цифровізація, науково-технічне співробітництво тощо.

Володимир Зеленський порушив питання солідарного розподілу сертифікованої вакцини та можливості її отримання Україною найближчим часом.

«Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому», – сказав Глава Української держави.

Окремо президенти зупинилися на справі Ігоря Гоменюка. Володимир Зеленський подякував португальській стороні за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого.

«Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року», – зазначив Володимир Зеленський.

Марселу Ребелу де Соуза високо оцінив внесок української громади в соціальний та економічний розвиток Португалії.

Володимир Зеленський привітав свого колегу з початком головування Португалії в Раді Європейського Союзу та наголосив, що Україна розраховує на активну взаємодію та підтримку португальського головування в реалізації домовленостей 22-го Саміту Україна – ЄС. Марселу Ребелу де Соуза зазначив, що Україна та Португалія – це Європа, і він підтримує євроінтеграційні прагнення нашої держави.

Володимир Зеленський подякував за підтримку Португалією суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники також обговорили подальшу взаємодію на шляху інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

«Покрокове зближення України з НАТО на шляху до повноцінного членства в Альянсі є гарантією безпеки України. Дякую за підтримку рішення про визнання України партнером з розширеними можливостями. У цьому новому статусі Україна розраховує на розширення практичної співпраці з НАТО. Хочемо більш активно залучитися до практичного посилення євроатлантичної безпеки. Отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО – наша стратегічна мета», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський поновив запрошення своєму португальському колезі здійснити офіційний візит до України. У відповідь Марселу Ребелу де Соуза запросив Володимира Зеленського відвідати Португалію з візитом ще за головування Португалії в ЄС у першому півріччі 2021 року.