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Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі

24 листопада 2021 року - 19:56

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Відбувся обмін оцінками ситуації на європейсько-білоруському кордоні. Глави держав констатували, що відбувається гібридна атака, належне реагування на яку потребує спільних зусиль і взаємодії.

Володимир Зеленський поінформував Анджея Дуду про розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави та про кроки української сторони, що здійснюються для активізації роботи всіх переговорних форматів заради досягнення миру.

У цьому зв’язку Президент України наголосив на необхідності збереження санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту «Північний потік – 2».

Глави Української та Польської держав були одностайні в оцінках «Північного потоку – 2» як насамперед безпекової загрози для всієї Європи.

«Це – стратегічна зброя в руках РФ», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що ефективна протидія такому тиску вимагає єдності ЄС і партнерів, а також належних санкційних обмежень.

Президент України окремо порушив питання щодо врегулювання надання дозволів для українських автомобільних вантажних перевізників.

Лідери також обговорили графік найближчих заходів на найвищому рівні.

Володимир Зеленський висловив вдячність польській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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