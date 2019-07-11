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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Росії

7 серпня 2019 року - 13:15

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного.

Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.

Крім того, йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.

 

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