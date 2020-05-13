Президент України провів телефонну розмову з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Президент Словаччини подякувала за вишиванку, яку Глава Української держави надіслав їй з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Словаччині з поширенням пандемії COVID-19 і заходів, яких вживають уряди двох країн для подолання наслідків кризи та відновлення економічної активності.

«Небагато країн змогли взяти поширення епідемії під контроль, як це вдалося Словаччині. Бажаю вам сил та міцного здоров’я для подолання викликів, спричинених пандемією. Мої співчуття родинам, які втратили близьких, та побажання одужання хворим», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський висловив подяку словацькій колезі за гуманітарну допомогу, надану Словаччиною Україні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Глава держави поінформував співрозмовницю про останні кроки України в ухваленні ключових реформ і звернувся з проханням про подальшу підтримку нашої країни у співпраці з ЄС та міжнародними фінансовими організаціями.

Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період і актуальні питання двосторонньої співпраці. Володимир Зеленський висловив переконання, що продовження активного політичного діалогу на всіх рівнях сприятиме економічному відновленню України та Словаччини й подоланню негативних наслідків пандемії. Глава держави наголосив на зацікавленості української сторони у якомога швидшому підписанні українсько-словацької угоди, яка дозволить відновити роботу Міжнародного аеропорту «Ужгород».

«Цей аеропорт надзвичайно важливий для України та Закарпатського регіону. Розраховую на швидке погодження угоди Словаччиною. Також переконаний, що після завершення карантинних заходів наші уряди мають спільно докласти зусиль для відновлення динаміки співпраці у торговельно-економічній, транспортній, транскордонній сферах», – зазначив Володимир Зеленський.

Зузана Чапутова підтвердила запрошення Президенту України відвідати Словаччину з офіційним візитом, яке було з вдячністю прийняте.

Окрему увагу під час розмови було приділено безпековій ситуації на Донбасі та стану виконання домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі. Глава Української держави подякував за незмінну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України.