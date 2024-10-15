Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Володимир Зеленський подякував за сильну й непохитну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ваше лідерство в об’єднанні світу, а також двопартійна американська підтримка дали нам змогу вистояти в цій війні та захистити незалежність України», – сказав Глава Української держави.

Президент України також подякував за новий оборонний пакет на 425 млн дол., який містить додаткові системи ППО й далекобійне озброєння.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили можливість надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони. Президент України закликав пришвидшити цей процес, а також посилити співпрацю у виробництві зброї.

Окрему увагу під час розмови приділили підвищенню рівня оборонної співпраці в найближчі місяці, додатковим навчанням для українських воїнів і посиленню санкцій проти Росії. Володимир Зеленський відзначив готовність США суттєво зміцнити українські позиції.

Також обговорили майбутнє онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України.

Глава Української держави розповів, що сьогодні представив План перемоги парламенту та українському народові й здобув підтримку всіх парламентських фракцій і груп. Крім того, Володимир Зеленський обговорить План перемоги з представниками громадськості, щоб об’єднати українців.

Президент України також зазначив, що завтра у Європейській раді він представить План перемоги партнерам із ЄС.

Окремий фокус розмови – робота української та американської команд над Планом перемоги.

«Ми вдячні Америці за розуміння наших потреб і підтримку в посиленні України з метою примусити Росію до чесної дипломатії», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він розповів про спільну з партнерами роботу для реалізації пунктів Формули миру.