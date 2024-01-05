Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Володимир Зеленський подякував Туреччині й Реджепу Таїпу Ердогану за непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони відзначили суттєвий прогрес у безпековій співпраці між країнами за попередній рік і погодилися зі значними перспективами її розвитку.

Глава Української держави відзначив, що українсько-турецька співпраця вже почала давати відчутні результати у високотехнологічній сфері, зокрема щодо створення спільних оборонних підприємств та спільного виробництва оборонної продукції. Президенти домовилися продовжити контакти між країнами на різних рівнях для посилення цієї взаємодії.

Співрозмовники приділили багато уваги безпеці в Чорному морі. Володимир Зеленський заявив, що попри спроби Росії зірвати мирне судноплавство Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності, а після запуску альтернативного «зернового коридору» ним пройшло понад 14 мільйонів тонн вантажів.

Президент України акцентував, що наша держава готова й далі працювати над покращенням безпекової ситуації в Чорному морі, вітає зусилля Туреччини, Болгарії та Румунії щодо протимінної діяльності та готова долучитися до них.

Глава Української держави подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку Формули миру, зокрема за лідерство Туреччини в реалізації напряму «Продовольча безпека». Володимир Зеленський запросив Турецьку республіку відправити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав, а також узяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Сторони відзначили нещодавній обмін полоненими. Президент України заявив, що подальші обміни, а також звільнення незаконно утримуваних Росією політичних в’язнів, кримських татар і повернення викрадених дітей залишаються вкрай необхідними, і попросив сприяння Туреччини в цьому напрямі.

Лідери також домовилися про проведення найближчим часом у Туреччині форуму з відбудови України.