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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

12 травня 2025 року - 20:19

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити стратегічні питання співпраці та плани на найближчі дні.

Глава Української держави подякував Реджепу Таїпу Ердогану за особистий внесок і конструктивну роль Туреччини в процесі досягнення справедливого й тривалого миру.

Основна тема розмови – ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може наблизити закінчення війни. Президент України висловив вдячність за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії.

Володимир Зеленський поінформував про зустріч коаліції охочих, яка відбулася в Києві 10 травня. У ній взяли участь лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі, представники ще понад 30 країн долучилися до саміту онлайн. Домовленістю стало те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Президенти України й Туреччини однаково бачать необхідність припинення вогню. Крім того, важливо, щоб партнери забезпечили його належний моніторинг, і Туреччина готова до цього.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган домовилися про подальшу спільну роботу заради досягнення миру.

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