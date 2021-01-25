Президент України провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Основну увагу під час розмови було приділено заходам з протидії поширенню пандемії COVID-19 та об'єднанню зусиль європейських країн задля отримання населенням широкого доступу до якісних сертифікованих вакцин.

«Україна нещодавно вийшла з локдауну. Зараз реєструємо до п'яти тисяч хворих щодня, це майже втричі менше, ніж до карантину. Тим не менш пандемія коронавірусу залишається серйозним викликом як для України, так і для всього світу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку за ініціативу Європейського Союзу щодо створення механізму передачі вакцини країнам-партнерам.

«Постачання вакцини – це не лише питання здоров’я та життя українців, а й політики та геополітики», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував співрозмовницю, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення. У зв'язку з цим він закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.

«У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях», – зауважив Президент України.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.

«Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації», – сказала Президент Європейської комісії.

Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, яке відбулося у грудні 2020 року.

«Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність», – зазначив Глава Української держави.

Президент Європейської комісії наголосила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 млн євро.

Сторони обговорили зусилля, яких докладає українська влада задля реалізації антикорупційних реформ. Володимир Зеленський проінформував Урсулу фон дер Ляєн про початок реформи Служби безпеки України, створення Бюро економічної безпеки, посилення відповідальності за недостовірне декларування доходів.

Президент Європейської комісії подякувала Главі Української держави за його особисті зусилля у реалізації антикорупційної політики.

У контексті розвитку двосторонніх відносин Володимир Зеленський висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн за її лист, підготовлений спільно з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у розвиток домовленостей, досягнутих за результатами Саміту Україна – ЄС у жовтні 2020 року. Він також наголосив на важливості чергового засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться на початку лютого у Брюсселі. Українська сторона очікує, що під час заходу буде розпочато діалог щодо оновлення параметрів зони вільної торгівлі та посилення секторальних положень Угоди про асоціацію.

Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною. Президент України висловив сподівання, що ЄС зможе найближчим часом завершити роботу над документом. Укладення цієї важливої угоди є спільним інтересом України та Євросоюзу.

Володимир Зеленський також докладно ознайомив Урсулу фон дер Ляєн з ініціативою щодо започаткування «Кримської платформи» та запросив її взяти особисту участь в установчому саміті, який відбудеться у серпні 2021 року у Києві.