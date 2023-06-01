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Кожен сумнів у Європі – це окоп, який обов’язково спробує зайняти Росія – виступ Президента України на другій зустрічі Європейської політичної спільноти
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Президент України провів у Молдові багатосторонню зустріч у межах коаліції винищувачів

1 червня 2023 року - 19:07

Президент України провів у Молдові багатосторонню зустріч у межах коаліції винищувачів

Під час візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів.

Зокрема, у переговорах взяли участь: Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Лідери обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Сторони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Учасники зустрічі також торкнулися питань майбутнього постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури. 

Президент України та європейські лідери домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків («Небесного щита України») на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн».

Під час зустрічі Володимир Зеленський також порушив питання щодо необхідності формування коаліції «Петріотів» на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

 

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Робочий візит Президента України до Республіки Молдова

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