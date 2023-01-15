Президент України провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Буяром Османі.

Глава держави привітав Північну Македонію з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й відзначив важливість здійснення міністром у статусі чинного голови ОБСЄ свого першого закордонного візиту саме до України.

«Для нас це дуже важливо. Ми вдячні ОБСЄ за те, що послідовно підтримувала нашу державу, починаючи з часу тимчасової окупації деяких частин нашої території у 2014 році. Сьогодні підтримка місії Організації важлива як ніколи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що під час македонського головування ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для здійснення тиску на агресора, передусім з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

«Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі», – наголосив Глава держави.

Президент України приділив особливу увагу важливості реалізації української формули миру й запросив македонське головування до участі в цьому процесі: «Ми хочемо, щоб було відновлено світовий порядок та повернуто стабільність у наш регіон. Розраховую на залученість ОБСЄ та Північної Македонії до імплементації формули миру».

Володимир Зеленський окремо подякував уряду й народу Північної Македонії за гуманітарну та оборонну підтримку нашої країни із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Зі свого боку чинний голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та її народом і зазначив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом його головування.

Як міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі запевнив, що його держава підтримуватиме Україну до перемоги над агресором.