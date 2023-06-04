Президент України провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку (міністром закордонних справ) Великої Британії Джеймсом Клеверлі, який перебуває з візитом у нашій країні.

На початку зустрічі Глава держави високо оцінив допомогу, яку надає Сполучене Королівство Україні в контексті протидії повномасштабній російській агресії.

«Ми надзвичайно вдячні за значну підтримку, яку Велика Британія надавала й надає Україні. За останні тижні у нас відбулися переговори з Прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості», – сказав Президент.

Він окремо наголосив на важливості ухвалених Великою Британією рішень про передачу Україні ракет «Сторм Шедоу» та підготовку українських пілотів.

Володимир Зеленський акцентував, що останнім часом російський агресор значно активізував ракетний терор проти України, тому наша держава потребує швидкого й суттєвого посилення систем протиповітряної оборони.

«Важливо, що ми розпочали дискусії щодо коаліції «Петріотів». І Велика Британія є частиною цих дискусій», – зазначив він.

Під час зустрічі відбувся детальний обмін думками щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави наголосив на тому, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі.

«Це мотиваційний чинник для нашої армії», – сказав Президент.

Окремо було порушено питання просування української формули миру та підготовки глобального саміту з її реалізації. Сторони погодилися з важливістю залучення до участі в цьому заході якомога більшої кількості держав, зокрема Глобального Півдня.

Володимир Зеленський і Джеймс Клеверлі обговорили підготовку до Лондонської міжнародної конференції з відбудови України. Було наголошено на тому, що конференція має принести практичні результати й стати важливим політичним сигналом підтримки нашої держави.