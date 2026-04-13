Президент України провів зустріч із Королем Нідерландів Віллемом-Александром

У Мідделбурзі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Глава держави подякував Його Величності за особисту підтримку України та всього Українського народу впродовж понад чотирьох років боротьби проти повномасштабної російської агресії.

Президент зазначив, що цієї ночі Росія знову завдала жорстокого масованого удару по Україні, внаслідок якого загинули люди в Одесі, Києві та Дніпрі, більш ніж сто постраждали в різних регіонах країни. Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати підтримку України всіма можливими способами та докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства й досягти достойного миру.

Україна завжди буде вдячна Нідерландам та всьому нідерландському народові за їхню підтримку й вагомий внесок у захист життів.