Президент України провів зустріч із міністром оборони Королівства Норвегія

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом.

Вітаючи делегацію, Президент висловив подяку уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу, що надається Україні та нашим громадянам, за дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

«Ви підтримуєте нас із першого дня повномасштабної війни. Дуже вам дякую за цей великий крок – боротьбу разом із нами проти агресії й за наш суверенітет і свободу. Ми цінуємо вашу допомогу. Ваша країна справді зробила дуже багато для наших солдатів, для того, щоб вони були сильними на полі бою», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував Королівству Норвегія за підтримку України в протидії енергетичному терору з боку агресора протягом минулої зими.

Глава держави відзначив ухвалене нещодавно Королівством рішення щодо виділення 7 мільярдів євро на п’ятирічну програму підтримки України: «Вдячний за цю можливість і за це рішення. Це хороший приклад для деяких країн, як робити не теоретичні, а практичні кроки на підтримку України. Дуже вам дякую за те, що ви зайняли таку позицію».

У відповідь на висловлені міністром оборони Норвегії співчуття у зв’язку із жертвами серед українців через російську агресію та його високу оцінку сміливості нашого народу, що надихає всю Європу, Президент акцентував на першочерговості питання нарощування обсягів і темпів військової допомоги для сил оборони України.

«Наш ключовий пріоритет незмінний – зміцнення Збройних Сил. Нарощування постачання зброї та пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено практичним ефективним крокам у контексті посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, які наразі здійснюються.