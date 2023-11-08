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Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства нашої держави – звернення Президента Володимира Зеленського
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Президент України провів зустріч із міністром транспорту США

8 листопада 2023 року - 16:41

Президент України провів зустріч із міністром транспорту США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту Сполучених Штатів Америки Пітом Буттіджеджом, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Глава держави наголосив, що візити американських урядовців до України є потужним сигналом незмінної підтримки нашої країни з боку американського народу, Президента США та його адміністрації, Конгресу й обох партій.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку в питаннях відбудови. Це справді важливо для України, яка щодня відчуває на собі варварські атаки ракетами й дронами, що їх завдає держава-агресор. Однак завдяки таким надійним союзникам, як США, ми щодня стаємо сильнішими в протидії цьому злу», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Зокрема, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі для транспортування української експортної продукції. Президент наголосив, що військова підтримка з боку Сполучених Штатів критично необхідна для надійного захисту цього коридору від російських атак. 

«Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги», – акцентував Глава держави.

Також було обговорено перспективи налагодження спільного виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу.

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